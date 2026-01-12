今季最強の寒波で日本海側を中心に「冬の嵐」となっています。3連休最終日の交通機関にも影響が出ています。12日午前7時ごろの新潟・上越市の映像では、雪が風に吹き上げられて一面が真っ白になっています。北海道や青森などでは、大雪に加えて台風並みの暴風が吹き荒れています。新潟・上越市では、午前2時過ぎに22.4メートルの最大瞬間風速を観測しました。12日夜にかけても非常に強い風が予想されていて、予想される最大瞬間風