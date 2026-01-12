占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）実力養成のチャンス。不足を補いましょう。自分に必要なことが分かってきそう。周りと比べて、ちょっと弱い、もう少し補強をしたほうがいいと素直に思えそう。得意な人にやり方を聞いたり、短期集中でセミナーを受けてみたりすると、ぐんと実力が高まります。政治や