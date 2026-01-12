占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）2026年が本格始動。道を切り開いて。覚悟が決まりそう。知性派で、人の動きをよく見ているおとめ座さんですが、黙っていても何も変わらないことに気付くでしょう。互いに遠慮や様子見をしている状態から、一歩踏み込んで仕掛けていきましょう。最初は、あなたの一人勝ち