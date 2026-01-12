三重県津市にある高田本山専修寺では、9日から浄土真宗の開祖親鸞聖人を偲ぶ「お七夜」が始まりました。「お七夜」は、親鸞聖人の命日にあたる今月16日までの七昼夜にわたってお勤めを行うもので、聖人を偲びつつその徳に感謝するものです。初日の9日は、国宝の御影堂で常磐井慈祥法主が親鸞聖人の徳を褒めたたえる「お式文」を読み、真宗高田派の住職らが声明を唱えました。また、夜は恒例の竹あかりの点灯式も行われ、増田修誠宗