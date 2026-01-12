近年、退職金で住宅ローンを完済しきれず、老後破産に至るケースが増加しています。本記事では、保坂隆氏の著書『楽しく賢くムダ知らず「ひとり老後」のお金の知恵袋』（明日香出版社）より、一部を抜粋・編集し、老後破産を回避するための「住宅ローン対処法」について解説します。定年後は「住宅ローン」を支払い続けない国土交通省の「令和3年度住宅市場動向調査報告書」によると、分譲マンションの平均取得年齢は44.3歳、