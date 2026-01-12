北海道の名付け親である幕末の探検家松浦武四郎が詠んだ和歌を紹介する企画展が、三重県松阪市の松浦武四郎記念館で開かれています。探検家としてのイメージが強い武四郎ですが、漢詩や和歌を「国の伝統」と捉え、多くの和歌を詠んでいました。会場には、蝦夷地調査で乗っていた小さな舟が荒波に襲われ、死を覚悟した際の歌を貼り付けた屏風や、晩年になっても、春が来ると旅情をかき立てられる心持ちを詠んだ歌など22点の資料が展