お金持ちになるためには、「はじめに言葉ありき」お金持ちには共通の行動パターンがあります。豊かな人は同じように豊かな考えを持っているからです。豊かな考えは貴重な言葉で語られます。だから言葉は大事です。言葉は思考を作り、人格を作り、資産を作ります。 逆に言えば、お金に恵まれない人には、そうなってしまっている思考を象徴する言葉の使い方があります。たとえば、次のような口ぐせです。 ◆【マンガ】元銀行員は見た