占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）無理をしない。新・あなたらしさで。頑張れないムード。もういろいろイヤになって、「辞めちゃおうかな？」的な気分になりやすいでしょう。もし、当たっている！ ならば、「そういう流れだから、真に受けるな」と自分に言い聞かせて。運気のアップダウンで、運命を左右す