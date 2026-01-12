三重県津市にあるショッピングモールで110番の正しい利用を呼びかける啓発活動が行われました。警察は110番の適切な利用について広く呼びかけるために、毎年1月10日を「110番の日」に定めています。9日に津市にあるショッピングモールで啓発活動が行われ、訪れた買い物客に三重県警察本部から正しい110番の利用について呼びかけられたほか、三重県警察音楽隊のミニコンサートが開かれ、有名アニメソングなどの演奏に多くの人が耳を