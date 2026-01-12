三重県松阪市のショッピングセンターでは、110番通報の適正利用を呼びかける啓発活動が10日に行われました。警察は110番の適切な利用について広く呼びかけるために毎年1月10日を「110番の日」に定めています。松阪市のショッピングセンターでは、松阪警察署の署員たちが啓発グッズを買い物客らに配ったほか、県警音楽隊の演奏などが行われ、買い物客らに110番の適正利用を呼びかけていました。警察によりますと、県内で去年1年間に