占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）ストップサイン。焦らず、様子見で。希望が通りにくく、不完全な条件を突き付けられそう。仕方がないと諦めて、妥協をしたくなりますが、本当にそれで満足、納得がいくのか、冷静になって考えてみましょう。ないよりもマシ、仕方がないからこれで手を打つ的な発想でいる