占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）情熱にしたがって、心のままに。「やっぱり、やりたい」そんな気持ちが高まっていくでしょう。ずっと決断ができなかったこと、一度は諦めて忘れたつもりになっていたことでも、自分で自分の本音はごまかせません。たとえ、直前で割高になっても、近々過ぎて枠がないかも