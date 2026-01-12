生バンドの演奏に乗せて昭和歌謡の名曲を歌う「昭和歌謡まつり」が11日、三重県津市で開かれました。昭和歌謡が好きなメンバーが集う「歌仲間の会」の主催で開かれたもので、観客を入れての発表会は今回が初めてです。ステージでは「歌仲間の会」のメンバーを中心に、きらびやかな衣装に身を包んだ140人が、迫力ある生バンド演奏やカラオケ音源をバックに、昭和歌謡の名曲を披露しました。生演奏を担当したのは、NHKのど自慢などで