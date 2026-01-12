新春恒例の「消防出初式」が11日、三重県四日市市で行われ、一堂に会した消防関係者が防火・防災への意識を新たにしました。消防関係者らあわせて約1000人が参加し、四日市市出身で横浜DeNAベイスターズの東克樹投手が一日消防長に任命されました。式典に先立ち、東投手を乗せた車両を先頭に、消防本部や消防団の車両76台がゆっくりと分列行進を行いました。式典では、四日市市の森市長が2025年9月に発生した記録的な大雨による浸