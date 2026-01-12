JR四国は、所有する土地を活用した都市開発を進めています。その一環として、高松市に一般向けの賃貸住宅が完成しました。 【写真を見る】JR四国が一般向けの賃貸住宅「拠点となるまちづくりの一歩」ファミリー層向けの2LDKや単身世帯向け1LDK【香川・高松市】 高松市西宝町に完成した、3階建ての賃貸住宅3棟です。 非鉄道事業の収益拡大をねらいJR四国が旧研修センター跡地の一体開発を進めているもので、A棟は、