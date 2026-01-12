人気ボカロPの楽曲をプレイリスト化し、それを元にご本人に様々なインタビューを行う本シリーズ。今回はボカロPとしてのみならず、マルチクリエイターとしての活躍も印象的なはるまきごはんさんが登場！音楽だけでなくMVアニメ−ションまでも自身で手がけ、動画そのもので自身の確立した世界観を多くのリスナーに届ける、はるまきごはんさん。そんな彼の創作の原点や、制作における具体的な手法は、きっと多くの人にとって