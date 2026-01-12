【AFC U23アジアカップ】U-23UAE代表 0−3 U-23日本代表（日本時間1月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】敵２人をぶち抜く「衝撃ドリブル」U-23日本代表のFW横山夢樹が相手2人を同時に突破。圧巻のドリブルにファンが大興奮している。日本時間1月10日のAFC U23アジアカップのグループB第2節で、U-23日本代表はU-23UAE代表を3−0で撃破。2連勝を飾ってグループステージ突破を決めた。初戦に続