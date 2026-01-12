【ブンデスリーガ】バイエルン 8−1 ヴォルフスブルク（日本時間1月12日／アリアンツ・アレーナ）【映像】ケイン、衝撃ゴラッソ→成功確率5%“神様コース”を狙う瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、2026年初戦で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。バイエルンは日本時間1月12日、ブンデスリーガ第16節でヴォルフスブルクと対戦。ケインはワントップで先発出場すると、1ゴール1アシストの活躍を見せて8ー1の