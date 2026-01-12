アメリカの司法当局が、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長への捜査を開始しました。アメリカメディアは11日、司法当局がパウエル議長が議会で虚偽の報告をした疑いで捜査を開始したと報じました。これに対しパウエル氏は動画で声明を発表し、職務を継続すると表明しました。パウエル氏はトランプ大統領と金融政策をめぐる対立が指摘されてきましたが、声明では「この前代未聞の措置は政権による脅迫と圧力だ」と訴えました。