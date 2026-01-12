横浜FCは12日、DFレオ・バイーア(31)が契約満了に伴い、クラブを離れることが決まったと発表した。ブラジル出身のレオ・バイーアは2024年にツエーゲン金沢から完全移籍。横浜FC加入後は2025年のルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合の出場にとどまり、同年7月にトレーニング中の右膝蓋骨骨折と選手登録の抹消が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DFレオ・バイーア(LEO BAHIA)■生年月日1994年11月4日(3