女性の遺体を壁の中に遺棄したとして、北海道日高町の男が逮捕された事件で、男は遺体が発見される直前の１月９日まで勤務先に出勤していたことが分かりました。松倉俊彦容疑者は１２月３１日ごろ、日高町で経営するバーの店内に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は壁の中の空間に置かれ、板で隠された状態でした。 １月１日、２０代女性が行方不明との届け出を受け、警察が知人の松倉容疑者に事情を聴き、