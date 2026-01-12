けさ名古屋市南区の集合住宅で火事があり、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】｢煙が出ている｣ 県営住宅で火事 火元の部屋の住人とみられる80代くらいの女性死亡 50代くらいの男性が意識不明の重体 名古屋･南区 火事があったのは南区豊にある県営住宅の8階の一室で、警察や消防によりますときょう午前7時前、別の部屋に住む住民から「煙が出ている」と消防に通報がありました。 80代くらいの女性が死亡 50代く