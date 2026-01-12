東京・中央区にある鉄砲洲稲荷神社では、今年1年の無病息災を願う「寒中禊」が行われました。【映像】いてつく寒さで参加した人々「寒中禊」は、ふんどし1枚で氷の入った大きな水槽につかって禊をするという新春恒例の伝統行事です。11日、境内には、ふんどし姿の男性や白装束姿の女性がおよそ100人集まりました。宮司のおはらいの後、神社の周りを走り、準備運動を兼ねた儀式を済ませて、いよいよ入水します。Q水に入られ