今季最強寒波の影響が続いています。日本海側を中心に猛ふぶきや大雪となっていて、東海地方の一部でも雪が積もっています。「成人の日」の12日は、交通機関の乱れなどに十分ご注意ください。冬の季節風が強まり、東海地方にも雪雲が流れ込みました。岐阜では11センチの雪が降り、名古屋でも今シーズン初めて積雪を観測しました。また、日本海側を中心に大雪が続いていて、群馬県北部や福島県の山沿いなどでは、1日で50センチを超