山中正裕容疑者宅の家宅捜索を終えた捜査員＝10日、東京都大田区東京都大田区のマンションで会社社長の河嶋明宏さん（44）が殺害された事件で、逮捕された部下の山中正裕容疑者（45）が任意聴取段階の調べに対し「理由を言わずにボーナスを下げられた」と話していたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。「態度に不満があった」とも述べており、警視庁大森署捜査本部が経緯を調べる。捜査関係者によると、「ボーナスが1.