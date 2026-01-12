お笑い芸人、レイザーラモンHG（50）の妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈（42）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身に起きたトラブルをSNSで公表する理由を明かした。10日の投稿で「とっても怖い出来事がありました!」として、自宅マンションの配管工事に訪れた業者が「挨拶も紹介もなく、自分の奥さんとお子さんを我が家に連れてきて、家の廊下に座ったりウロウロしたりの長時間!それも2回!」と驚