イラン国内で反政府デモが長期化する中、イギリスでも体制転換を訴えるデモが開かれました。【映像】反政府デモの様子醍醐穣リポ「参加者の多くは元皇太子の写真、王政時代の国旗を掲げて民主化を訴えている」イラン出身男性「ただ自由が欲しい、他に何もいらない、ただ自由だけが欲しい、イランには自由がありません」イラン出身男性「一番大事なのは政権を変えることその後に民主主義の国を築きたいと思っています」イラン出身