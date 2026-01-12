高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（第71回）が12日に放送され、天国町の長屋を出るトキと、彼女を見送るサワ（円井わん）、なみ（さとうほなみ）の姿が描かれると、ネット上には「切ない」「愛と優しさを感じる」「幸せになってほしい」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』ヘブン（トミー・バストウ）の何気ない言葉が騒動に