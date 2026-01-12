俳優・向井理の姿に朝のネットが沸いた。１２日にスタートする“月９”ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）の番宣のため、フジテレビ系の生放送をジャック。「めざましテレビ」「サン！シャイン」「ノンストップ！」のスタジオに登場した。主演の橋本環奈とともに、白衣の衣装姿を披露。医師の中田啓介役を演じる向井は、七三分けのヘアスタイルでクールに白衣を着こなした。ネットは向井のスタイルの良さに驚がく。「向