高井幸大がアウクスブルク戦でブンデスデビューを果たしたドイツ・ブンデスリーガのボルシアMGは現地時間1月11日、リーグ戦第16節でアウクスブルクと対戦し、4-0で勝利した。この試合で日本代表DF高井幸大が途中出場でブンデスデビューを飾った。現在21歳の高井は昨年7月に川崎フロンターレからイングランド・プレミアリーグのトッテナムに完全移籍。しかし、トッテナムでは負傷の影響もありしばらく戦線離脱が続き、プレミア