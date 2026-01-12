アルバム部門の本賞は、RIIZE（ライズ）、SEVENTEEN（セブンティーン）、Stray Kids、IVE（アイブ）、ATEEZ（エイティーズ）、NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）、ENHYPEN（エンハイプン）、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、G−DRAGON、TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）（五十音順）の10組が受賞した。デジタル音源部門の本賞は、ロゼ、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、