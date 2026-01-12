4枚目のフルアルバム『KARMA』で初動（発売から1週間のアルバム販売量）300万枚を超えた8人組ボーイズグループ、Stray Kids（ストレイキッズ）が今年のゴールデンディスクアワードのアルバム部門大賞を、また11年ぶりにソロでカムバックしたG−DRAGON（ジードラゴン）がデジタル音源部門の大賞をそれぞれ受賞した。昨年自身の名前を冠した楽曲『like JENNIE』で人気を博したジェニーは、アーティスト大賞など4冠に輝いた。10日、台