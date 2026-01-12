〈「婚約者がいたのになぜ？」体調不良に苦しむ32歳男性が突然死“南極で起きた事件”に残された『奇妙すぎるナゾ』（海外の事件・平成12年）〉から続く極夜に閉ざされた南極基地で、同僚女性との結婚を控えていた32歳の天体物理学者が、原因不明の体調不良の末に急死した。半年後の検死で判明した死因は猛毒メタノールによる中毒死。自殺か事故か、それとも他殺か――。完全孤立空間で起きた不可解な事件のナゾを、文庫『読んで