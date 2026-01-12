統一教教団のナンバー2であり、韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁の信頼を受けてきたユン・ヨンホ元統一教世界本部長が統一教に背を向けたのは、尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権発足後にカンボジア事業を推進する過程での葛藤のためであることが分かった。◆「資産売却してカンボジア事業を」要求11日、中央日報が確認したユン元本部長の最側近A氏の検察陳述調書によると、ユン元本部長は2022年から2023年までカンボジア事業推進の全権を