彼はなぜ死んだのか？極夜に閉ざされた南極基地で、32歳の天体物理学者は突然の体調不良に襲われ、原因不明のまま命を落とした。半年後の検死で判明した死因は、猛毒メタノールによる中毒死。自殺か、事故か、それとも他殺か――。世界中のコールドケースを取り上げた文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【ー衝撃画像ー】性格は明るいイケメン