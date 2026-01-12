女優の真木よう子（43）が昨年12月24日に事実婚の16歳年下の俳優・葛飾心との子を出産。29日にはインスタを更新し「赤ちゃんの爪切りってそもそも恐いのに老眼がプラスされてほとんど見えないからもう勘でいくしかない」と「高齢ママあるある」を綴り、話題になった。【画像】真木よう子（43）の“16歳下の事実婚俳優”の最新姿を見る新田真剣佑のファンを公言している真木千葉県出身の真木は、同年代の安達祐実に刺激を受け、