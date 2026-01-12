俳優の中谷美紀がきょう1月12日、50歳の誕生日を迎えた。この元日、毎年恒例のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるニューイヤーコンサートのNHK・Eテレでの生中継では、現地在住の中谷が和装でゲスト出演した。彼女の夫でドイツ出身のヴィオラ奏者ティロ・フェヒナーはウィーン・フィルに在籍している。中継では、指揮者のヤニック・ネゼ＝セガンが曲のあいまに世界平和への願いを捧げたことに中谷がすっかり感動し、涙ぐ