〈「少年の遺体を竹藪で発見」「クマに噛み殺された」体重300キロ“巨大熊”の目撃情報も…“史上最悪の熊事件”が起きるまで〉から続くいまから110年前、北海道北西部の僻地の開拓村で起きた羆（ひぐま）による事件は「熊害史上最大の惨事」といわれる。胎児と2年後に亡くなった子どもも含めると死者8人、重傷者は2人。現場の地名をとった「三毛別羆事件」としていまにその恐怖が伝わる。当時の人々が「魔獣」と呼んだ羆による