〈《熊に襲われ8名死亡》「助けて！」「腹破らんでくれ！」腹部を食い、内臓を引っ張り出し…「三毛別ヒグマ事件」“生き地獄”の一部始終〉から続くいまから110年前、北海道北西部の僻地の開拓村で起きた羆（ひぐま）による事件は「熊害史上最大の惨事」といわれる。胎児と2年後に亡くなった子どもも含めると死者8人、重傷者は2人。現場の地名をとった「三毛別羆事件」としていまにその恐怖が伝わる。当時の人々が「魔獣」と呼