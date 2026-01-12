今ハンドメイド界隈で大人気の『インド刺繍リボン』が、ついにダイソーに登場しました！デザインやサイズも豊富で、棚一面に並んでいる売り場はとても華やか♡専門店だと少量を購入できない場合が多いですが、ダイソーならちょうどいいサイズを入手できるのが魅力です。とても可愛くてハンドメイドグッズ作成が捗りますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インド刺繍リボン価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅7cm