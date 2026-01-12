障害のある人たちが手がけた農産物や工芸品を集めたマルシェが岡山高島屋で開かれています。 【写真を見る】「農福マルシェ」障害のある人たちが手がけた農産物や工芸品など約500種類が並ぶ【岡山】 新鮮な野菜や、手作の豆腐弁当など。岡山高島屋で開かれている「農福マルシェ」には、県内27の福祉事業所が出店しました。障害のある人の社会参加と農業の担い手不足の解消を目指し、岡山県社会就労センター協議会などが