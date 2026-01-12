「Amazfit」ブランドのスマートウォッチなどを手がけるZepp Health Corporationは、「Amazfit Active Max」を1月21日に発売する。希望小売価格は2万8900円で、1月9日に予約受付を開始した。 本体の大きさは48.5×48.5×12.2（mm）、本体の重さは39.5g、バンドを含めると56g。防水性能は5 ATM相当で、本体に2つのボタンを備える。 ディスプレイは1.5インチのAMOLEDで解像度は480×480、最大輝度は3000ニト。バ