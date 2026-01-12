占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）原則厳守。融通を利かせない。信頼を得る1週間です。真面目過ぎて、付き合いづらいと思わせるくらいがちょうどいいみたい。決まりを守って、きっちりやっていきましょう。例えば、車が来ないと分かっていても、赤信号では止まるような生き方です。ちょっとバカみたい