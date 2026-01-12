ドジャースがタッカーを獲得した場合の予想オーダーは最強だ(C)Getty ImagesカブスからFAとなったカイル・タッカーの争奪戦は、報道によればブルージェイズ、メッツ、ドジャースの3球団に絞られたとされている。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ブルージェイズはこのスター外野手との長期契約に前向きだと見られているが、ここへ来て、タッカー側が高年俸の短期契約を受け入れる可能性が高まっているとされ、ドジャ