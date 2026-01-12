並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！数字がだんだん大きくなっていますが、増え方が不規則に見えます。この数字の変化には、ある有名な数字のグループが隠れています。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。10, 12, 15, 20, 27, 38, □ヒント：隣り合う数字の「差」を計算してみましょう。2、3、5、7……この数字の並びにピンときますか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：51正