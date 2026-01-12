西高東低の冬型の気圧配置は、高気圧の東進によって西日本から崩れてきました。今冬一番の寒気も峠をこえつつあります。三連休明けの13日は、日本海で発生した低気圧が発達しながら北日本を通過する見込みです。立春（今年は2月4日）を過ぎていませんので春一番ではありませんが、春一番の時のように暖気が北上するでしょう。そして、その後は再び寒気が南下してくる見込みです。大雪後の暖気は、破壊力が強い「底なだれ」が発生し