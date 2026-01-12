「matcha LOVE さくら抹茶」（パウダーイン）伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matcha LOVE」は、同社グループのITO EN（North America）INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）から、華やかな桜の香りと抹茶のほのかな甘みを楽しめる、振ってつくる体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を、1月19日に春季限定で発売する。抹茶を含む日本茶の輸出量は約70