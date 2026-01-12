ロッテは、身近に買える、まるで専門店クオリティの「プレミアムガーナ」ブランドから、バレンタインコレクション2026の3品を1月20日に発売する。昨年SNSを中心に大きく話題となった、ピエール・エルメの代表的なフレーバーとのスペシャルコラボレーションが今年も実現した。ピエール・エルメは世界のスイーツをリードし「パティスリー界のピカソ」といわれ、常に創造性あふれるお菓子作りに挑戦し続けている。今年は、「どこまで