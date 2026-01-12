「DEVIATE NITRO ELITE 4」プーマ ジャパンは、ランニングカテゴリーの中核を担う「DEVIATE NITRO （ディヴィエイト ニトロ）」シリーズの新作ランニングシューズ「DEVIATE NITRO ELITE 4（ディヴィエイト ニトロ エリート 4）」と「DEVIATE NITRO 4（ディヴィエイト ニトロ 4）」を発売する。DEVIATE NITRO 4は1月23日から発売、DEVIATE NITRO ELITE 4は2月12日から発売する。レースで求められる“飛び抜ける速さ”を追求したDEVI