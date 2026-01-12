タレントの武井壮が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。眼球に毛が刺さっていたことを明かした。武井は１２日も深夜「今日眼科行ったら眼球に広島カープのＣのロゴくらい曲がった目には見えないサイズの毛が角膜に刺さっていた」と投稿。どうやら目に異変を感じて１１日に眼科で診てもらったようで、診断の結果、角膜に極小の毛が刺さっていた…というわけだ。無事、眼科で処置をしてもらったようだが「なんの毛だかも分か